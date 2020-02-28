اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 03:20 م
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صورة مجهرية تكشف كيف غزت جسيمات كورونا الفتاكة خلايا المريض الأمريكي صفر

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:00 م
صورة مجهرية تكشف كيف غزت جسيمات كورونا الفتاكة خلايا المريض الأمريكي صفر صورة مجهرية لمهاجمة فيروس كورونا الخلايا على شكل نقاط زرقاء
كتبت إيناس البنا

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تكشف الصور المجهرية الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن الفيروس التاجي الجديد القاتل تفاصيل غير مسبوقة من قبل عن كيفية مهاجمة الفيروس خلايا الجسم، ففي الصور يمكن رؤية الفيروس على شكل نقاط زرقاء، ، وهو يتجول ويغزو الخلايا البشرية.

وتعد تلك العينة هي الأولى من نوعها باستخدام المجهر الإلكتروني من قبل علماء CDC، وتم أخذها من أول مريض مصاب بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ، يبلغ من العمر 36 عامًا من مقاطعة سناهوميش في ولاية واشنطن ، والذي تعرف على أعراضه الخاصة للمرض بعد سفره إلى ووهان الصين مركز اندلاع المرض.

ويتدافع الآن العلماء في جميع أنحاء العالم لفهم الفيروس الجديد من أجل تطوير لقاحات وعلاجات مثالية للمرض، الذي ظهر حديثًا قبل أن يودي بحياة أكثر من 2800 ضحية قتلهم بالفعل.

النقاط الزرقاء لمهاجمة كورونا
النقاط الزرقاء لمهاجمة كورونا

 

شكل فيروس كورونا تحت المجهر

 

يقدم المجهر الإلكتروني رؤية أكثر قوة بمقدار 1000 مرة لجزيئات الفيروسات الصغيرة ، والتي تسمى virion ، فهى صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام مجهر ضوئي، وبدلاً من ذلك، اضطر علماء مراكز السيطرة على الأمراض إلى استخدام مجهر إلكترون ناقل حركة عالي القدرة لرؤية الجسيم.

 

تحت المجهر ، تتسلل جزيئات الفيروس الدائرية الزرقاء إلى عدة أنواع مختلفة من الخلايا، وكلما كانت الجزيئات الزرقاء معبأة بكثافة أكبر، زاد الحمل الفيروسي، أو مستوى العدوى.

صورة مجهرية لمهاجمة فيروس كورونا على شكل نقاط زرقاء
صورة مجهرية لمهاجمة فيروس كورونا على شكل نقاط زرقاء

 

ونظرًا لأنها مبسطة للغاية، لا يمكن للفيروسات البقاء على قيد الحياة أو تتضاعف من تلقاء نفسها ، وهذا هو السبب في أنها يجب أن تجد مضيفًا للعيش فيه، فهم يستنشقون أنزيمات الكائنات الحية الأخرى لاستخلاص الطاقة لنسخ نفسها مئات المرات داخل الخلايا، وبالرغم من أن تحديد شكل الفيروس وتركيبته لن يوقفه ، إلا أنه يعطي العلماء أدلة مهمة في كيفية نزع سلاحه.

وتختلف الفيروسات عن بعضها في تركيبته الوراثية - الحمض النووي الريبي (DNA) والحمض النووي (DNA) ، والبروتينات الموجودة خارجها والتي تمنحه القدرة على اختراق أغشية الخلايا الأخرى.


فيروس كورونا

صورة مجهرية لكورونا

كورونا

اصابة كورونا الخلايا

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