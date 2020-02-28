صحفيون وإعلاميون فى عزاء مبارك..أبرزهم خيرى رمضان وياسر رزق وأحمد موسى

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حسين طلال وأشرف فوزى

شارك عدد من الإعلاميين والصحفيين في عزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوى ، حيث حضر، خيرى رمضان، وتامر عبد المنعم، وأحمد موسي، وأسامة كمال، وياسر رزق .

و شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الأربعاء في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































