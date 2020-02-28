صحة أسوان تستعد للحملة القومية ضد الحصبة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان لـ"اليوم السابع" أنه يجرى الاستعداد للحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة من يوم الأحد 8 مارس وحتى الخميس 26 مارس وذلك لتطعيم الأطفال بالفئة العمرية من 9 شهور وحتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية وحتى 10 سنوات فى المحافظات الحدودية هى أسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.

وأضاف الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان أنه يتم حالياً قيام لجان بالمرور المكثف على الوحدات الصحية وفق خطة موضوعة لمتابعة أعمال جلسات التطعيم الروتينية وإحكام الانضباط فى الوحدات ومتابعة تدريب فرق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة.

وأشار إلى أنه فى نفس الأثناء تقوم فرق الصيانة بصيانة الاجهزة الطبية لمتابعة أعمال حملة صحة المرأة لإستبدال الاجهزة القديمة والمتهالكة من قياس ضغط وسكر.

وكانت قد اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى استمرت الحملة خلال الفترة من الأحد 16 فبراير حتى الأربعاء 19 فبراير .

وقد أسفرت الحملة عن تطعيم 257044 طفل بنسبة 101.9% من إجمالى المستهدف البالغ 252363 طفل على مستوى محافظة أسوان , يذكر انه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة فى أعمال الحملة .

فى نفس السياق تقدم الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالشكر لجميع المشاركين فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لما بذلوه من أداء مشرف ومجهود كبير طوال أيام الحملة، مما يعكس تقديرهم للمسئولية ومدى تفانيهم فى العمل.