صالح رئيسا لجامعة دمنهور وذكرى نائبًا للخشت.. اعرف القيادات الجامعية الجديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدة قيادات جامعية بعدد من الجامعات، مؤكدًا أن القرارات الجمهورية شملت تعيين الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيسًا لجامعة دمنهور، والدكتور عبدالرحمن ذكرى نائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرارات شملت تعيين الدكتور وائل فاروق حامد نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة دمياط، والدكتور ناصر الجيزاوى نائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث جامعة بنها، والدكتور أسامة محمود زيدان عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة دمياط.

وضمت القرارات الجمهورية تعيين الدكتور محسوب عبدالقادر الضوى عميدًا لكلية التربية جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد محمد عبدالقادر عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد، والدكتورة شيرين حامد أبو وردة عميدًا لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر، كانت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نشرت خطة الوزارة لرفع مكانة الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية والتى تدور حول 14 محور أساسى وهى:

1 - زيادة براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة.

2 - وضع مخطط لإنشاء وادارة الحاضنات بأنواعها.

3 - حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

4 - التواصل مع خريجى الجامعات الفائزين بجوائز دولية أو تقلدوا مناصب عالمية.

5 - المتابعة الدورية للموقع الإلكترونى للجهة المانحة لجائزتى نوبل وجائزة المجال فى الرياضيات.

6 - زيادة النشر الدولى فى جميع فروع العلوم فى كبرى الملات الدولية زيادة البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية.

7 - إعادة النظر فى دراسة خطط تكليف المهبلة المعاونة فى ضوء الاحتياجات التعليمية والبحثية الموثقة بإحصائيات رقمية موضوعية.

8 - تحديث الموقع الإلكترونى للجامعة

‏ ‏9 - وضع خطط مستقبلية لإنشاء وادى علوم الجامعة.

‏ ‏10 - زيادة الدخل الكلى بجميع أشكاله 10 وأنواعه من الصناعة والابتكار

‏ ‏11 - تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المؤتمرات الدولية الكبرى .

‏ 12 - الاشتراك فى قاعدة بيانات Scival التابعة لـ Scopus .

‏ ‏13 - إبراز العمل التاريخى للجامعة وكلياتها وإضافة جميع نقاط القوة التاريخية والمعاصرة على موقعها الإلكتروني

‏ ‏14 - إنشاء مجلة إلكترونية على موقع الجامعة تحتوى على ملخصات إنجليزية لجميع الأبحاث التى تصدر باللغة العربية فى مجلات الجامعة المختلفة .