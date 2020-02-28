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شركات السياحة الروسية تطالب باستئناف الرحلات إلى مصر

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:22 م
شركات السياحة الروسية تطالب باستئناف الرحلات إلى مصر السياحة فى مصر
كتب محمد جمال

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أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمى الرحلات السياحية فى روسيا (آتا)، ناتاليا أوسيبوفا، أن الرابطة بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، طلبت فيها تكليف الوزارات والإدارات المعنية بمشاركة ممثلين عن سوق السياحة المهني، بوضع واعتماد خطة عمل لاستئناف الرحلات الجوية بين روسياومص ر.

وجاء في الرسالة بحسب سبوتنيك، أن عمل مؤسسات ومنظمات صناعة السياحة، والتي تمثل بشكل رئيسي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الروس في الراحة "قضاء العطل" في بلدنا وفي الخارج على حد سواء، تنظيم رحلات ذات أغراض ترفيهية وثقافية وتعليمية وتجارية ورياضية؛ ما يوفر أيضًا فرص عمل لأكثر من مليون شخص.

وأشارت الرسالة إلى أن "قضاء الإجازات في المنتجعات المصرية لا تنافس سياحة التزلج، التي تحظى بشعبية في روسيا في فصل الشتاء، وكذلك الأعياد الثقافية والتعليمية والمنتجعات الصحية، لأنه لدى هذه الأنواع من السياحة جمهور مختلف، وهي تقدم متطلبات مختلفة لخصائص المنتج السياحي".

وأوضحت الرسالة: "في الوقت الحالي، لا تفقد الوجهة المصرية أهميتها بالنسبة للمواطنين للروس، ولزيارتها، يختار المواطنون رحلات بديلة إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، عبر البلدان المجاورة ومنظمي الرحلات السياحية الأجانب. وفي الوقت نفسه، لا تتلقى صناعة السياحة قدراً كبيراً من الإيرادات، وكذلك موازنة الدولة تفقد مبالغ كبيرة من إيرادات الضرائب، التي يمكن أن يدفعها منظمو الرحلات السياحية ووكلاء السفر الروس إذا قاموا بأنشطة لتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية إلى مصر".


سياحة

مصر

روسيا

رحلات روسية

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