اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:39 ص
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
 
وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.
 

المرور

حالة المرور

الحالة المرورية

محاول القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم

وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة