سيدات جامعة الإسكندرية قدوة فى الكفاح.. أبرزهم هند حنفى أول سيدة تتولى منصب رئيس جامعة

الإسكندرية أسماء على بدر

هناك العديد من النماذج النسائية الناجحة فى المجتمع المصرى، وفى جامعة الأسكندرية يوجد العديد من النماذج الناجحة فى الكفاح والمثابرة من أجل العلم وكرمتهن جامعة الإسكندرية من أجل تاريخهن المشرف الذى يحمل اسم الجامعة، ومن أبرز تلك النماذج.

الدكتورة منى رجب من الصيدله للفنون الجميلة

التحقت بكلية الفنون الصيدلة عام 1983، ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة عام 2005، وتخرجت عام 2010، وكانت الأولى على دفعتها، وتم تعيينها مدرس عام 2016، وأشارت ان تكريم رئيس الجامعة لها يعد إنعكاساً لإهتمام الإدارة العليا بالجامعة بإبراز القصص الملهمة للشباب وتشجعيهم على تحقيق أحلامهم.

بدأت قصتها بعد حصولها على الثانوية العامة والتحاقها بكلية الصيدلة حسب رغبة أسرتها وتخرجت منها وعملت فى مجال الصيدلة لسنوات طويلة حتى تزوجت وانجبت ثلاثة أبناء ومن ثم قررت أن التحق بكلية الفنون الجميلة بعد سنوات طويلة وبالفعل حققت حلمها وحصلت على تقدير بعد تخرجها يؤهلها للعمل أكاديميا فى الجامعة ولكن نظرا لسنها لم توفق ولكنها قررت أن تسلك الطريق القانونى وحصلت على حكم محكمة يؤيد احقيتها فى التعيين كمعيدة وحصلت على الماجستير والدكتوراه وتواصل عملها بالكلية حتى الآن بقسم التصوير ولديها العديد من المعارض الفنية المميزة وتم اختيارها من افضل 10 سيدات الهاما فى مصر لعام 2019.

ويقول الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أن الدكتورة منى تعد نموذج ملهم للشباب حيث خاضت مسيرة حافلة بالمثابرة والإنجازات، وقامت بتغيير مسارها المهنى لتحقيق طموحها فى مجال التصوير، ولفت أنها تعد فخر لجامعة الاسكندرية ونموذج يحتذى في تحديد الأهداف والسعي وراء تحقيقها، فضلاً عن مشاركتها في عدة أنشطة إجتماعية وثقافية، ومساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى نشاطها العلمى، وإقامة المعارض الفنية.

الدكتورة هند حنفى أول سيدة تتولى منصب رئيس جامعة

هى هند ممدوح حنفي، ولدت في اليوم الموافق 26 ستمبر عام 1952، في محافظة الإسكندرية، حصلت على الثانوية العامة عام 1968 ثم حصلت على بكاليورس في الطب والجراحة العامة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الاسكندرية عام 1975، ثم أجرت ماجستير في طب الأطفال بتقدير امتياز من جامعة الاسكندرية عام 1979، ثم دكتوراه في طب الأطفال من جامعة الاسكندرية عام 1985.

تدرجت في العديد من المناصب إلى أن تولت منصب رئاسة جامعة الاسكندرية في الفترة الموافقة من عام 2009 إلى عام 2011، لتكون بذلك أول امرأة تتولى رئاسة جامعة مصرية في مصر والشرق الأوسط، وذلك خلفا للدكتور ندير.

حصلت على العديد من التكريمات أهمها تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن أهم سيدات مصر فى يوم المراه المصرية ، وحصلت على وسام فارس جوقة من فرنسا من رئيس فرنسا، وحصلت على جائزة المعلم المثالي بنقابة أطباء مصر.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن الدكتورة هند حنفى قامة علمية وأكاديمية وإدارية متميزة وتعد من أبرز أساتذة كلية الطب فى تخصصها وساهمت بجهد متميز فى تطوير التعليم الطبى كما حققت الجامعة خلال فترة رئاستها مركزاً غير مسبوق فى تاريخ الجامعات المصرية فى التصنيف البريطانى العالمى للجامعات " Time Higher Education".

ماجدة الشاذلي

هى مقررة المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية، وشغلت منصب عميد كلية التربية الرياضية بنات بالإسكندرية وساهمت فى العديد من الإنجازات والبطولات الرياضية خلال مسيرتها حتى تولت المجلس القومى للمرأة.

وقامت بتنظيم العديد من القوافل الطبية والعلاجية والتوعوية للمرآه فى كافة أنحاء المحافظة لرفع الوعى الثقافي للمرأة والعناية والاهتمام بصحتها .