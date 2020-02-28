اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 09:27 ص
خالد صلاح
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سويسرا تعتزم إجلاء سكان بلدة أكثر من 10 أعوام للتخلص من ألغام

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:26 ص
سويسرا تعتزم إجلاء سكان بلدة أكثر من 10 أعوام للتخلص من ألغام ألغام
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع السويسرية، أنها قد تضطر إلى إجلاء سكان بلدة (ميثهولز) من منازلهم لمدة تزيد على 10 أعوام بغرض التخلص من كميات هائلة من الألغام، التى مازالت مدفونة تحت الأرض وتعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وزارة الدفاع السويسرية - فى بيان، الخميس- أن هناك نحو 3500 طن من الألغام مدفونة تحت صخور البلدة، وأنه من المحتمل إجلاء السكان لفترة تربو على عشرة أعوام من أجل التخلص منها بطريقة آمنة.
وأشارت إلى أن بعض الألغام انفجرت بالفعل بعد مرور عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديدا في عام 1947، مما أدى آنذاك إلى مصرع 9 أشخاص وحدوث أضرار مادية كبيرة لممتلكات المواطنين، غير أن الكميات الباقية مازالت مدفونة تحت الصخور.
ولم تتطرق وزارة الدفاع إلى موعد بدء عملية إجلاء السكان تمهيدا لإزالة هذه الألغام.


ألغام

سويسرا

ألغام سويسرا

إجلاء سكان بلدة سويسرية

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