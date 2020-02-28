سناتور أمريكى يدعو إلى إقامة منطقة حظر طيران فوق إدلب السورية

رويترز

دعا السناتور الأمريكى ليندسى جراهام الخميس إلى إقامة منطقة حظر طيران فوق إدلب بسوريا وحث الرئيس دونالد ترامب على المساعدة فى سبيل وقف مقتل المدنيين هناك.

وأضاف "أنا واثق من أنه إذا تصدى العالم، بقيادة الولايات المتحدة، لإيران وروسيا فإنهم سيتراجعون مما يمهد الطريق أمام مفاوضات سياسية لإنهاء هذه الحرب فى سوريا".

وأرسلت تركيا آلاف القوات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى محافظة إدلب في توغل يهدف إلى مساندة الميليشيات المتطرفة فى حربها ضد قوات الجيش السورى، حيث وهوجمت قواتها عدة مرات من قبل القوات الحكومية السورية.

وقال حاكم إقليم خطاى التركى إن ضربة جوية لقوات الحكومة السورية قتلت 29 جنديا تركيا في إدلب لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن ما لا يقل عن 34 جنديا تركيا قُتلوا.

وردا على التطورات الأخيرة، قالت كاي بيلي هاتشينسون سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي إنها تأمل في أن يدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من هو الحليف الذي يمكن لأنقرة الاعتماد عليه في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضافت للصحفيين "أتمنى أن يرى الرئيس أردوغان أننا حليف ماضيهم ومستقبلهم... أن يروا حقيقة روسيا وما تفعله الآن". وكررت دعوة أمريكية تحث أنقرة على العدول عن صفقة شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.