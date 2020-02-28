سقوط صيدلى وجامعى بحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صيدلى وجامعى بالقاهرة وبحوزتهما 13750 قرصا، و250 أمبول مخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين ( صيدلى "مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا" مقيم بالشرقية – جامعى مقيم بدائرة القسم شرطة) حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم ، وضبط بحوزة الأول ( 13750 قرص مخدر – 250 أمبول مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمان ).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، إعترف الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، وأقر بأنه كان فى سبيله للتصرف فى المواد المخدرة بالبيع للمتهم الثانى ، وأضافا بحيازتهما للهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.