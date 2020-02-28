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سعر اليورو اليوم الجمعة 28-2- 2020

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:47 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 28-2- 2020 اليورو
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-2-2020، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 16.73 جنيه للشراء، و 16.90 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

​سعر اليورو فى البنك المركزى

17.03 جنيه للشراء.
17.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

16.91 جنيه للشراء.
17.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

16.91 جنيه للشراء.
17.21 جنيه للبيع.
 
 

سعر اليورو فى بنك البركة

16.97 جنيه للشراء.
 
 17.25 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

16.91 جنيه للشراء.
 
17.18 جنيه للبيع.
 
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

16.92 جنيه للشراء.
 
17.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

16.91 جنيه للشراء.
 
17.19 جنيه للبيع.
 
وتم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفى ابتداءً من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لاتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.
 
حقق اليورو سعر صرف قياسى فى 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي، أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكى وصل إليها اليورو فى 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.
 
اليورو هى العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
 

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