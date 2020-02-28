سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 28-2-2020

كتب هانى الحوتى

سجل سعر الدولار الامريكى اليوم الجمعة 28-2-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الامريكي.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الامريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الامريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.



وجاءت أسعار الريال السعودى مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع كالتالى.. 2020-02-22 1 دولار أمريكى = 3.7512 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-02-23 1 دولار أمريكى = 3.7515 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-02-24 1 دولار أمريكى = 3.7512 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-02-25 1 دولار أمريكى = 3.7526 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى

2020-02-26 1 دولار أمريكى = 3.7529 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى

2020-02-27 1 دولار أمريكى = 3.7529 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى

2020-02-28 1 دولار أمريكى = 3.7517 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى