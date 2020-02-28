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سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 28-2-2020

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:33 م
سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 28-2-2020 الدولار
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 28-2-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.55 جنيه للشراء، و 15.65 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 16.91 جنيه للشراء، و 17.19 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.99 جنيه للشراء، و 20.26 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.
 
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 
 
فى انطلاقة جديدة للبنك الأهلى المصرى، نحو توفير المزيد من القنوات الفعالة فى مجال الحوالات الواردة تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Ripple يتاح من خلالها توفير قناة اتصال جديدة لاستقبال حوالات المصريين بالخارج، ليصبح بذلك البنك الأهلى أول بنك فى مصر يستخدم تقنيات Block Chain.
 
 
شهد مراسم التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وداليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة، وغادة البيلى الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وهشام السفطى رئيس مجموعة الخزانة والعلاقات المالية الدولية، وخالد طه رئيس مجموعات العمليات، وشريف صفوت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات، وعبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات، إضافة إلى ممثلى الشركة وفريق عمل القطاعات المعنية بالبنك.
 

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