اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 08:13 م
خالد صلاح
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سابع حالة إصابة بفيروس كورونا فى أونتاريو لرجل عائد من إيران.. وأول حالة فى كيبيك

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:00 م
سابع حالة إصابة بفيروس كورونا فى أونتاريو لرجل عائد من إيران.. وأول حالة فى كيبيك اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تورونتو /أ ش أ/

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أعلن مسؤولو الصحة العامة فى تورونتو، اليوم الجمعة، عن سابع حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المقاطعة الكندية، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة فى كندا إلى 15 حالة.

وقال المسؤولون إن رجلا فى الخمسينات من عمره ولديه سجل سفر إلى إيران جاء إلى مستشفى "صانيبروك" يوم الأربعاء الماضي، أى بعد يوم من وصوله إلى تورونتو. وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة وإرساله إلى المنزل حيث بقى فى عزلة ذاتية.

وفى مقاطعة كيبيك الكندية، أعلن مسؤولو الصحة العامة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة من منطقة مونتريال، عادت من إيران يوم الاثنين الماضي.

وقال المسؤولون إن المرأة زارت عيادة بعد أن شعرت بأعراض بسيطة. وتم إجراء اختبارات فيروس كورونا بعد يوم من عودتها إلى كندا، وجاءت النتائج إيجابية أمس الخميس.

وقالت وزير الصحة دانييل ماكان "بينما تلقت الرعاية اللازمة، تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. لم تكن بحاجة إلى دخول المستشفى، لذلك فهى الآن فى عزلة وحدها، فى منزلها".

وقال مسؤولو الصحة إنه إلى جانب زيارة العيادة التى تم تشخيص حالتها، فإن جهات اتصال المرأة فى مونتريال كانت تقتصر بشكل أساسى على أسرتها المباشرة، والتى هى أيضا فى عزلة. وقالت ماكان إن المريضة لم تأخذ وسائل النقل العام ولم تذهب إلى العمل".

وسافرت إلى مونتريال فى رحلة من الدوحة بقطر. وقال مسؤولو الصحة فى كيبيك إنهم يبحثون عن أشخاص كانوا على اتصال وثيق بها فى مونتريال. سوف يتخذون أيضا الخطوات اللازمة لتحديد الركاب الذين كانوا على مقربة منها على متن الطائرة.

 


إصابة بفيروس كورونا

أونتاريو

إيران

كيبيك

كندا

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