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زوجة فى قضية خلع ببنها: "زوجى بياخد فلوسى ورافض يشتغل"

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:18 ص
زوجة فى قضية خلع ببنها: "زوجى بياخد فلوسى ورافض يشتغل" محكمة الأسرة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تكتظ محاكم الأسرة بقضايا وأحداث متنوعة منها من يحمل معاناة السيدات وصغارهم بسب قسوة الزوج وعناده فى الأنفاق على أولاده الصغار.

وتلك القضية التى تتداول بين أروقة محكمة الأسرة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، تمثل مأساة ربه منزل تعانى من ضيق العيش مع زوج غير مسئول وذهب ليبحث عن متطلباته هو دون غيره ودون وعى بوجود 4 أبناء يحتاجون لرعاية وأموال لتربيتهم وتعليمهم .

وتقول "ش.ا"، ربة منزل: "أقمت دعوى خلع تحمل رقم 2777 بمحكمة الأسرة ببنها ضد زوجى، لكى يتركنى أعيش بسلام وأمان بعيدًا عنه وأستطيع تربية أطفالى الصغار، فأنا لدى 4 أولاد بحاجة لتربية وجهد لكى يكبروا ويقفوا على أرجلهم، وزوجى لا يفكر سوى فى نفسه، بل ازداد الأمر سوءًا أنه أصبح يرفض العمل ويجلس بالبيت ويتشاجر معى ويأخذ فلوس شغلى لينفقها على متطلباته الخاصة، وبالرغم من التحدث معه مرارًا وتكرارًا على ضرورة أنه يجب أن يعمل من أجل مساعدتى فى تربية أولادنا إلا أنه يرفض العمل، معللاً ذلك أننى ثرية ولدى مشروع مربح وأنه من حقه أخذ أموالى والتمتع بها".

وأكملت الزوجة، أنها رفعت قضية خلع لكى تتمكن من أن تعيش بأمان وتستطيع تربية أولادها الصغار وهم فى جميع مراحل التعليم المختلفة ويحتاجون أموالا باهظة لكى يكملوا تعليمهم، أفضل من أن يأخذها زوجها عنوة عنها، وحتى تعيش هى وأولادها فى جو أسرى آمن بلا أى مشاكل.


اخبار مصر

القليوبية

محكمة الأسرة

دعوى خلع

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