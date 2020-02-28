رويترز: بابا الفاتيكان متوعك لليوم الثانى على التوالى ويؤجل لقاءاته الرسمية

رويترز

لا يزال البابا فرنسيس "متوعكا قليلا" وقد أجل جميع اللقاءات الجماهيرية الرسمية اليوم الجمعة ولكنه يعمل من مقر إقامته.

ولم يحدد الفاتيكان فى بيان ما الذى يعانى منه البابا البالغ من العمر 83 عاما.

وفى لقاء جماهيرى يوم الأربعاء بدا الباب مصابا بنزلة برد وتحدث بصوت مبحوح بعض الشيء، وسعل خلال قداس فى نفس اليوم فى كنيسة فى روما وكان هذا آخر ظهور له خارج الفاتيكان.

وقال المتحدث ماتيو برونى إن البابا تلا قداس الصباح الباكر كالمعتاد فى بيت الضيافة بكنيسة سانتا مارتا حيث يقيم وألقى التحية على الحضور.

وقال برونى "لكنه أعتقد أن من الأفضل تأجيل اللقاءات الجماهيرية الرسمية اليوم. الاجتماعات المقرر عقدها فى سانتا مارتا ستجرى بانتظام"

وقال برونى إن البابا لا يزال "متوعكا قليلا".

وألغى البابا أمس الخميس زيارة إلى كاتدرائية بروما.

وخضع فرنسيس لجراحة لاستئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان فى أوائل العشرينات من عمره فى مسقط رأسه بوينس أيرس بعد إصابته بالسل.

كما أنه يعانى من ألم فى الساق بسبب عرق النسا ويخضع للعلاج الطبيعى بانتظام لكنه فى صحة جيدة بشكل عام.