اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: 60% من شركات السياحة أوقفت بالكامل بيع الرحلات إلى الخارج بسبب "كورونا"

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:00 م
روسيا: 60% من شركات السياحة أوقفت بالكامل بيع الرحلات إلى الخارج بسبب "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رابطة الشركات السياحية الروسية، أن 60% من شركات السياحة أوقفت بالكامل بيع الرحلات السياحية إلى الخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا فى الكثير من الدول.

وأضافت الرابطة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة، أنه تم تعليق الرحلات السياحية من روسيا، إلى الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

وأشارت الرابطة، إلى أن الضجة الإعلامية حول انتشار الفيروس خارج حدود الصين، تسببت فى عزوف المواطنين عن السفر إلى الكثير من دولة أجنبية.

من جانبها، أجرت مجموعة Radio Travel إحدى أكبر المجموعات المهنية لوكالات السفر على شبكة "فيسبوك" استطلاعًا شمل وكالات السفر، وطلبت المجموعة من المشاركين تقييم تأثير فيروس كورونا على مبيعاتهم خلال الأسبوع الأخير من فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شمل الاستطلاع مدراء وإداريين فى أكثر من 400 وكالة سفر من جميع أنحاء روسيا.

وتبين من الدراسة أن البيع توقف بالكامل لدى 60% من الشركات السياحية ووكالات السفر وقال 23% من المستطلعين إن بيع الرحلات تقلص بنسبة 70-80%، وبنسبة 50-60% لدى 12%.

 


روسيا

أخبار روسيا

شركات السياحة

بيع الرحلات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة