روسيا تواصل تجربة صاروخها "تسيركون" يفوق سرعته سرعة الصوت

موسكو /أ ش أ/

كشفت مصادر عسكرية روسية تابعة للمنطقة الشمالية الغربية، اليوم الخميس، النقاب عن أن روسيا تواصل تجربة إطلاق صاروخها الجديد "تسيركون" الذى تفوق سرعته سرعة الصوت.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه تم إطلاق صاروخ "تسيركون" لأول مرة من على متن سفينة حربية فى بحر بارينتس نحو هدف موجود فى أحد ميادين التجارب العسكرية فى شمال جبال الأورال الشهر الماضى، كما أكد مصدر أن "صاروخ (تسيركون) تفوق سرعته سرعة الصوت ويتجاوز مداه 500 كيلومتر".

وأفاد المصدر أيضًا أن تجربة إطلاق صاروخ "تسيركون" عبر السفن البحرية ستتواصل فى 2020. وأضاف المصدر: "بعد انتهاء تجربة إطلاق هذا الصاروخ ...، سيتم إطلاق هذه الصواريخ من غواصات نووية".

وصرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه من المفترض أن تصل سرعة هذا الصاروخ إلى نحو 9 ماخ بمدى يتجاوز ألف كيلومتر.

وأضاف بوتين أن "تسيركون" يمكن أن يضرب أهدافا بحرية وبرية.