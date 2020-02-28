اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 11:33 م
خالد صلاح
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روسيا تطرد عشرات الأجانب خالفوا الحجر الصحى الخاص بفيروس "كورونا"

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:30 م
روسيا تطرد عشرات الأجانب خالفوا الحجر الصحى الخاص بفيروس "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، طرد 88 أجنبيا؛ لمخالفتهم قواعد الحجر الصحى المفروض عليهم، ضمن إطار جهود منع انتشار فيروس (كورونا) المستجد فى البلاد.

وقالت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- إن هؤلاء الأجانب تم ضبطهم ضمن عمليات أمنية يومية فى أماكن إقامة وتجمع المواطنين الصينيين ومواطنى الدول الأخرى الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية مؤخرا من الصين.

وأوضحت أن هذه العمليات تشمل الفنادق والشقق ومترو الأنفاق ووسائل النقل العام الأخرى، وشددت راكوفا على عدم تسجيل أى إصابات مؤكدة بفيروس (كورونا) فى موسكو حتى الآن، مؤكدة أن سلطات العاصمة تتخذ جميع الإجراءات للوقاية منه.

وكان أكثر من 200 شخص قد وضعوا تحت الحجر الصحى فى موسكو منذ 24 يناير؛ للاشتباه بإصابتهم بفيروس (كورونا)، خرج 145 منهم بعد الخضوع للفحوص المطلوبة، فيما لا يزال 80 آخرون قيد الحجر.

 


روسيا

أخبار روسيا

طرد عشرات الأجانب

الحجر الصحى

فيروس كورونا

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