روسيا ترحب بإرسال بعثة مراقبين عسكريين من الاتحاد الإفريقى إلى ليبيا

موسكو /أ ش أ/

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ترحيب بلادها باستعداد الاتحاد الإفريقى إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الخميس - "نرحب بإعلان قيادة الاتحاد الإفريقى فى ختام قمة الاتحاد فى أديس أبابا بشأن استعداد الاتحاد لإرسال مجموعة مراقبين عسكريين لمراقبة وضع وقف إطلاق النار فى حالة التوصل لاتفاق فى هذا الشأن بين أطراف النزاع الليبي".

وأضافت قائلة "ننطلق من حقيقة أن نشاط المراقبين العسكريين، الذى ينبغى أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد فى التسوية الليبية، من الممكن أن يصبح مساهمة كبيرة فى جهود المجتمع الدولى لتطبيع الوضع فى ليبيا".

وكان مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الإفريقى إسماعيل شرقي، قد أعلن أوائل الشهر الجاري، أن الاتحاد الإفريقى سيرسل بعثة لتقييم الأوضاع فى ليبيا، واصفا الموقف بأنه أصبح يمثل تهديدا للسلام الدولي.

يُذكر أن القمة الإفريقية الـ 33 للرؤساء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية قد أنهت أعمالها فى العاشر من فبراير الجارى فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بالتأكيد على رفض التدخلات الخارجية فى ليبيا وضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقى دورا أوسع فى حل هذا النزاع.