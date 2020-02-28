رئيس مدينة زفتى: العمل مستمر منذ صباح اليوم لإصلاح كسر خط الطرد الرئيسى

صرح أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، أن جميع أجهزة المدينة بمعداتها يعملون على قدم وساق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فور الإبلاغ عن كسر بخط الصرف الرئيسي بشارع الجيش منتصف المدينة.
وأضاف النحال في تصريح له اليوم، أن جميع معدات المجلس وشركة مياة الشرب والصرف الصحي لم تتوقف لحظة عن رفع المياة من الشوارع المحيطة بالبلاغ، موضحا أنه يوجد فريق صيانة من شركة مياة الشرب والصرف الصحي يتولى عملية التصليح منذ أكثر من 13 ساعة متواصلة بمتابعة فورية من مجلس مدينة زفتي لحظة بلحظة .
وأشار إلى أنه في خلال ساعتين سيتم الانتهاء من عملية التصليح ، وذلك بعد تركيب الوصلة الجديدة وسيتم عودة المياه مرة أخري للمدينة.
وكانت مدينة زفتي بمحافظة الغربية قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، كسر في خط الطرد الرئيسي، ما تسبب في غرق شارع الجيش بمدينة زفتى وتوقف الطريق سير السيارات، وانتقل على الفور عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ولجنة من مجلس مدينة زفتى لمتابعة الموقف ورفع تقرير عاجل للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
إصلاح ماسورة الصرف الصحي
إصلاح ماسورة الصرف الصحي
إصلاح ماسورة الصرف الصحي
إصلاح ماسورة الصرف الصحي
رفع مياة الصرف
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