رئيس مدينة زفتى: العمل مستمر منذ صباح اليوم لإصلاح كسر خط الطرد الرئيسى

وأضاف النحال في تصريح له اليوم، أن جميع معدات المجلس وشركة مياة الشرب والصرف الصحي لم تتوقف لحظة عن رفع المياة من الشوارع المحيطة بالبلاغ، موضحا أنه يوجد فريق صيانة من شركة مياة الشرب والصرف الصحي يتولى عملية التصليح منذ أكثر من 13 ساعة متواصلة بمتابعة فورية من مجلس مدينة زفتي لحظة بلحظة .

وأشار إلى أنه في خلال ساعتين سيتم الانتهاء من عملية التصليح ، وذلك بعد تركيب الوصلة الجديدة وسيتم عودة المياه مرة أخري للمدينة.