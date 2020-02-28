رئيس مدينة إسنا يكشف التوصيات النهائية للمخطط الاستراتيجى للمدنية.. تعرف عليه

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، عن تفاصيل التوصيات النهائية للمخطط الإستراتيجي، بعد أن شهد مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات مناقشة المخطط الاستراتيجى للمدينة، وذلك بقاعة مركز ومدينة إسنا تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتم خلال اللقاء الاستماع لمشروع المخطط الإستراتيجى لمدينة إسنا، وتمت مناقشة كافة خطوات إعداد المخطط الاستراتيجى وصولا ًإلى جلسة الإستماع وتم استعراض المشروعات التى تم اقتراحها من قبل شركاء التنمية، كما تم الرد على كافة الاستفسارات.

وقال المهندس محمد سيد سليمان لـ"اليوم السابع"، أن التوصيات شملت ما يلي:- (هناك مساحات عديدة متاخمة للحيز العمراني المعتمد مقام عليها مباني مأهولة بالسكان وبها مرافق وداخل هذه الكتل السكانية مساحات فضاء متخللة ولم يتضمنها الحيز العمراني المعتمد 2015 كما أن هناك بعض المساحات التي وردت بالمخطط العام لمدينة اسنا المعتمد عام 2004 تم إغفالها في الحيز العمراني المعتمد 2015 على الرغم من صدور تراخيص للكتل السكنية القائمة عليها - تم طلب نقل أماكن الخدمات العامة من مواقع الأملاك الخاصة إلى أماكن بديلة).

كما شملت التوصيات النهائية لمناقشة المخطط مايلي:- (طلب الأهالي زيادة ارتفاع المباني لتكون مرتين عرض الشارع بدلا من مرة ونصف عرض الشارع وبما لا يخالف قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة - طلب الأهالي إلغاء الأماكن الواردة بأنها أماكن إعادة تخطيط إلي أماكن سكنية مختلطة - طلب الأهالي إن تكون نسبة البناء 100 %).

وكان قد حضر فعاليات المناقشة للمخطط الاستراتيجى للمدينة، كل من المهندس عبد المسيح نبيل بولس مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس صبرى النوبى ناصر مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة فاتن صلاح عبد الدايم مدير التنظيم، ويوسف كمال محمد مدير المشروعات، وهبة حسين عبد الكريم فنى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والسيد أحمد بدوى رئيس المركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لإقليم جنوب الصعيد، وأسماء احمد محمد مهندس تخطيط بالمركز الإقليمي لإقليم جنوب الصعيد، وعدد من الأهالي والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى شركاء التنمية، وفى نهاية اللقاء أبدت إدارة التخطيط استعدادها لحل جميع المشاكل وذلك لخدمة أهالى إسنا.