اليوم السابع
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رئيس النصر للملاحات: خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يحفز الاستثمار

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:00 ص
رئيس النصر للملاحات: خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يحفز الاستثمار أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن خفض سعر الغاز للصناعة يحفز الاستثمار الداخلي والخارجي، أضاف أسامه عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن الدولة خلال السنوات السابقة، كانت تدعم الصناعة من خلال دعم سعر الغاز وتحمل الفارق ، مما ساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لافتًا أن الشركات حاليا تحصل على سعر المليون وحدة حرارية بضعف سعرها العالمى.
 
وحول الاستفادة من خفض سعر الغاز ، أشار عبد العزيز، إنه سيساهم في أمرين الأول خفض تكاليف الانتاج ،والثانى زيادة التنافسية ، والنتيجة المترتبة على ذلك زيادة الصادرات وتغطية احتياجات السوق والحد من الواردات.
 
وأوضح رئيس شركة النصر للملاحات ، أن المصانع تنقسم إلى نوعين فى استخدام الغاز ، الأول يستخدم الغاز كطاقة فقط ،مثل مصانع الأسمنت والملابس وغيرها من المصانع كثيفة الطاقة  ، والثانى يستخدم الغاز كمادة خام وكطاقة فى نفس الوقت ،مثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ، وبالتالى من المهم أن يتم خفض الغاز لنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، بدلا من السعر الحالى الذي لا يقل عن 4.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،لخفض تكاليف الشركات ومساواتها بالشركات العالمية .

أسعار الغاز

خفض سعر الغاز

النصر للملاحات

اسامة عبد العزيز

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