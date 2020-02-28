اليوم السابع
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خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة بقيمة 2,5 مليون جنيه

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:30 م
خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة بقيمة 2,5 مليون جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية خلال الــ24 ساعة الماضية، وذلك بالتنسيق لقطاع أمن المنافذ مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، خاصة جرائم التهريب ، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، ملابس جاهزة ، قطع غيار سيارات ، مستحضرات تجميل ، مُكملات غذائية ، عقاقير طبية ، منشطات) ، حيث بلغ أجمالي القيمة والتعويض المالي ما يقرب من 2,5 مليون جنيه .

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، مخالفات مسطح مائى ، انتحال صفة )، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (3) قضايا بمضبوطات (1325 قرص مخدر )  .

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (730) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (245) حكم قضائى متنوع ، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط (5) قضايا متنوعة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .

 

 


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