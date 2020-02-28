خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة بقيمة 2,5 مليون جنيه

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية خلال الــ24 ساعة الماضية، وذلك بالتنسيق لقطاع أمن المنافذ مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، خاصة جرائم التهريب ، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .
وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، ملابس جاهزة ، قطع غيار سيارات ، مستحضرات تجميل ، مُكملات غذائية ، عقاقير طبية ، منشطات) ، حيث بلغ أجمالي القيمة والتعويض المالي ما يقرب من 2,5 مليون جنيه .
ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، مخالفات مسطح مائى ، انتحال صفة )، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (3) قضايا بمضبوطات (1325 قرص مخدر ) .
وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (730) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (245) حكم قضائى متنوع ، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط (5) قضايا متنوعة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .
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