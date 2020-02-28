جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قالت آمال زيدان، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، إن فرع شمال سيناء تمكن من تمويل مشروعات بقيمة 208.994 مليون جنيه خلال منذ انطلاقة العمل فى عام 2015.



وأوضحت "زيدان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات مولت بقروض وعددها 14376 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر وفرت 26 ألف فرصة عمل .



وقالت، إن فرع الجهاز بشمال سيناء وفر منحًا بإجمالى تمويل 51.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة وفرت 7033 فرصة عمل .



وأشارت رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، إلى أن فرع الجهاز بشمال سيناء يشارك بقوة فى ملتقيات التوظيف بالمحافظة، موضحة أن الملتقى الأول فى وفر 50 فرصة عمل، والثانى 68 فرصة عمل بالقطاع الخاص، وقدم الجهاز للشباب عروض بفرص تمويل مشروعات لشباب الخريجين بالمشروعات متناهية الصغر، على أن تكون الوظائف طبقا للتوزيع الجغرافى لقاطنى شمال سيناء.



وقالت، إن الجهاز مول 76 مشروعًا، وينتظر خلال الفترة المقبلة تمويل 100 مشروع جديد، ودعت الشباب للتقدم والاستفادة من تمويل المشروعات.



وكان فرع الجهاز بالعريش نظم فعاليات معرض "امرأة سيناوية منتجة"، وقال طارق الشوربجى مسئول الخدمات غير المالية بفرع الجهاز، إن الجهات التى شاركت فى المعرض هى نقابة المهندسين ومديرية الزراعة ومديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم، والمعرض ونظم المعرض بنقابة المهندسين بالعريش لمدة 3 أيّام تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بمشاركة 40 عارضًا، ونوعية المعروضات كل منتجات الأسر المنتجة من ملابس واشغال يدويه وأغذية، وتميز المعرض بمشاركة الجميع سواء منتفعون أو أسر لم تنتفع من الجهاز، وأتيحت خلاله فرص عرض منتجات متنوعة تباع بسعر مناسب تناسب حاجة كل منزل، وكذلك توفير فرص تسويق لمنتجات يمثل تصنيعها وإنتاجها مصدر دخل للأسر.