اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:30 ص
جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت آمال زيدان، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، إن فرع شمال سيناء تمكن من تمويل مشروعات بقيمة 208.994 مليون جنيه خلال منذ انطلاقة العمل فى عام 2015.

وأوضحت "زيدان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات مولت بقروض وعددها 14376 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر وفرت 26 ألف فرصة عمل .

وقالت، إن فرع الجهاز بشمال سيناء وفر منحًا بإجمالى تمويل 51.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة وفرت 7033 فرصة عمل .

وأشارت رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، إلى أن فرع الجهاز بشمال سيناء يشارك بقوة فى ملتقيات التوظيف بالمحافظة، موضحة أن الملتقى الأول فى وفر 50 فرصة عمل، والثانى 68 فرصة عمل بالقطاع الخاص، وقدم الجهاز للشباب عروض بفرص تمويل مشروعات لشباب الخريجين بالمشروعات متناهية الصغر، على أن تكون الوظائف طبقا للتوزيع الجغرافى لقاطنى شمال سيناء.

وقالت، إن الجهاز مول 76 مشروعًا، وينتظر خلال الفترة المقبلة تمويل 100 مشروع جديد، ودعت الشباب للتقدم والاستفادة من تمويل المشروعات.

وكان فرع الجهاز بالعريش نظم فعاليات معرض "امرأة سيناوية منتجة"، وقال طارق الشوربجى مسئول الخدمات غير المالية بفرع الجهاز، إن الجهات التى شاركت فى المعرض هى نقابة المهندسين ومديرية الزراعة ومديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم، والمعرض ونظم المعرض بنقابة المهندسين بالعريش لمدة 3 أيّام تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بمشاركة 40 عارضًا، ونوعية المعروضات كل منتجات الأسر المنتجة من ملابس واشغال يدويه وأغذية، وتميز المعرض بمشاركة الجميع سواء منتفعون أو أسر لم تنتفع من الجهاز، وأتيحت خلاله فرص عرض منتجات متنوعة تباع بسعر مناسب تناسب حاجة كل منزل، وكذلك توفير فرص تسويق لمنتجات يمثل تصنيعها وإنتاجها مصدر دخل للأسر.


شمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات

سيناء

العريش

اخبار شمال سيناء

اخبار

المشروعات الصغيرة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء: ضخ 251 مليون جنيه لمشروعات قروض وخدمة عامة بالمحافظة.. تمويل 14 ألف مشروع منذ نشأة الجهاز وفرت 84 ألف فرصة عمل.. وتنمية المناطق الفقيرة وتوطين البدو أبرز المشروعات الخدمية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:00 م

جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء ينظم معرضا لصغار المنتجين مارس المقبل

الخميس، 21 فبراير 2019 02:00 ص

جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء يصدر 1379 رخصة لمنشآت صغيرة

الإثنين، 11 فبراير 2019 01:06 ص

"جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء": تمويل 9 مشروعات جديدة بالمحافظة

الأربعاء، 26 يوليه 2017 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم

وثيقة تكشف إبرام قطر عقدا مع نواب أمريكيين بـ35 ألف دولار شهريا للترويج لتميم

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

4 ملاحظات لـ"خطة البرلمان" على الدين العام الحكومى بالحساب الختامى للموازنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة