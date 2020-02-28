جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. صور

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ في مطار القاهرة الدولي برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى، اشتبه محمد الهادى مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من الإمارات، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى وبدا عليه الإرتباك .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة عمرو غزال مأمور الجمرك فتم تأكيد الإشتباه وأفأد بوجود أشياء متماثلة .

وبالعرض على، عبدالعال نعمان مدير الادارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه مكونة من أمانى عبد الله و أحمد سيد مشرف الصالة فتبين وجود 1000حقنة بالسرنجة خاصة بعلاج الأورام مخبأة داخل حقائبه، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي 2 مليون جنيه .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 34 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.