اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جلب الحبيب وفك المربوط.. ضبط أدمن صفحة للعلاج بالسحر والشعوذة بالعجوزة

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:25 م
جلب الحبيب وفك المربوط.. ضبط أدمن صفحة للعلاج بالسحر والشعوذة بالعجوزة السحر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية، من رصد ومتابعة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى يبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى، والقيام بأعمال السحر، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية، وعلاج الأمراض النفسية والمستعصية، نظير مبلغ مالى قدره 5000 جنيه للجلسة الواحدة.

يأتى ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الترويج لأعمال الدجل والشعوذة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بدائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، وتبين أنه "عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية".

بمواجهته اعترف بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة  وإيهام المواطنين بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وتسهيل حياتهم اليومية، وفك أعمال السحر عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى للجلسة الواحدة، وتم ضبط هاتفين محمول خاصين بالمتهم أحدهما مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، ومجموعة من الأدوات المستخدمه فى أعمال الدجل والشعوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتظهر ما بين الحين والآخر صفحات يديرها دجالون لممارسة الشعوذة والسحر عبر الفيس بوك، وتلاحقها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وتضبط القائمين عليها.

ويمكن للمواطن تقديم بلاغات ضد هذه الصفحات أثر ظهورها من خلال 3 وسائل:

- تحرير محضر بفرع الإدارة بالعباسية.

-الاتصال بالخط الساخن 108.

- الاتصال بالرقم 0224065051.

 


جلب الحبيب

السحر

ام خديمة المغربية

جرائم السحر

السحر والشعوذة

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة