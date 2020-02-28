جامعة كفر الشيخ: القوافل الطبية المجانية للقرى النائية وسائل لخدمة المجتمع البيئى

قال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أخذت الجامعة على عاتقها بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تقديم خدمات طبية لأهالينا بالقرى النائية، فقد شهدت قرى مطوبس والرياض وسيدي سالم وغيهم من المراكز، القوافل الطبية مجاناً، وأخرها بقرية طلمبات "7" وتوابع مركز الرياض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف تقديم خدمات طبية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأضاف صالح، أنه تم توقيع الكشف المجاني على 1372 حالة بالتخصصات الطبية المتنوعة، بقرية طلمبات 7، وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال، كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن تنظيم القافلة يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يومياً لكافة المواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن تنظيم هذه القوافل الطبية يعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي، وتأتي تفعيلاً لدور الجامعة في المشاركة المجتمعية، فى إطار خطة الجامعة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً للرعاية، تيسيرًا عليهم وتقديم الخدمة على أكمل وجه وصرف العلاج اللازم بالمجان عن طريق المساهمة المجتمعية، وذلك تحت مظلة المبادرات التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن عدد كبير من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي، مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضاً لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها، وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.