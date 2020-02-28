جامعة سوهاج تكرم الإدارات الفائزة في مسابقة قادرون

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج الإدارات الفائزة في مسابقة "قادرون" التى نظمتها إدارة تطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، لاختيار أفضل 3 إدارات بمبني المركزية بالحرم الجامعي القديم، حيث حصلت الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة على المركز الأول، كما حصلت الإدارة العامة للشئون الإدارية على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب الإدارة العامة للمدن الجامعية، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد جلال والمحاسب عفت حلمي أمناء الجامعة المساعدين، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، الدكتور جمال سرور مدير وحدة التطوير وتقيم الأداء لضمان الجودة، وعدد من مديري العموم وأعضاء الهيكل الإداري بمختلف الإدارات.

وبهذه المناسبة قدم الدكتور أحمد عزيز التهنئة للإدارات الفائزة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح، مشيراً إلى أن المسابقة تنافس بها 18 إدارة من إجمالى 21 معنية بالتحسين من الإدارات المركزية، حيث قامت كل إدارة بتقديم عرض توضيحي لخطتها السنوية وما تم إنجازه علي أرض الواقع ومناقشة أخر التطورات والمستجدات في العمل الإداري، مؤكداً على الاستمرار في تنظيم مثل هذه المسابقات، والتي من شأنها تحسين ورفع مستوي أداء الهيكل الإداري، وتهدف إلى رفع روح المنافسة بين الإدارات المركزية بالجامعة، لتقديم أفضل الوسائل والطرق الحديثة ولتحسين مستوي الأداء في الخدمات المقدمة لكافة منتسبى الجامعة.

كما أعلن رئيس الجامعة خلال اللقاء عن انطلاق مسابقة جديدة بعنوان التحول الرقمي بالإدارات لاختيار أفضل إدارة في تقديم الخدمات الإلكترونية،مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة علي مواكبة اتجاه الدولة في التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الجارية، لما يوفره من خدمات متميزة للمواطنين، لضمان رضا المواطن وأيضا حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية، إلى جانب ضمان استمرار تلك الجهات في تأدية عملها بالشكل الأمثل.

وأضاف الدكتور جمال سرور أن مسابقة "قادرون" ترأس لجنة تحكيمها الدكتور أحمد عزيز، كما ضمت اللجنة كل من الدكتور صفا محمود السيد، الدكتور أحمد محمد سليمان، الدكتور مصطفي عبد الخالق نواب رئيس الجامعة، لافتاً إلى أن لجنة التحكيم أثنت علي المجهود المبذول من قبل الإدارات من أجل تقديم مقترحات حقيقية تخدم المصلحة العامة وتؤدي بدورها في تحسين مستوى أداء الهيكل الإداري، موضحاً أن رئيس الجامعة شدد علي ضرورة توفير كافة الاحتياجات التدريبية لأعضاء الهيكل الإداري، إلى جانب دعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالجامعة من أجل المساهمة في ميكنة جميع المعاملات الإدارية وهيكلة المعلومات وتحويلها إلى ملفات إلكترونية.

جدير بالذكر أنه في نهاية اللقاء تم تكريم الإدارات الثلاثة الفائزة وجميع الإدارات المشاركة في مسابقة قادرون، حيث حصلوا على شهادات تقديرية ومكافأة مالية قيمة.