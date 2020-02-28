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جامعة بنها : انتظام العمل بالمستشفى الجامعى وخط ساخن لتلقى الشكاوى

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:47 م
جامعة بنها : انتظام العمل بالمستشفى الجامعى وخط ساخن لتلقى الشكاوى رئيس الجامعة
القليوبية نيفين طه

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أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، مساء اليوم،  أنه جري تشغيل "استقبال مؤقت" بالمستشفى الجامعي، بدلا من قسم الاستقبال الرئيسي الذي جري تعليق العمل فيه لانفجار مفاجئ بخط مياه تسبب في قطع الكهرباء عن القسم .

وقال "السعيد" إن قسم الاستقبال الجديد في الدور الأرضي بمنى الباطنة بجوار قسطرة القلب وعمليات الطوارئ. وأكد على انتظام سير العمل في جميع الأقسام العلاجية وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي واستقبال الحالات المرضية طوال اليوم.واعلنت الجامعة عن تخصيص خط ساخن على رقم 01205222277 لتلقي أي استفسارات أو شكاوى من المترددين على المستشفى الجامعي.

وكانت جامعة بنها قد أعلنت "اليوم" تعليق العمل مؤقتا باستقبال المستشفى الجامعي ببنها لعدة ساعات، لانفجار مفاجئ بخط مياه أعلى قسم الاستقبال، مما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن القسم، وتعليق العمل فيه، مع تدبير مكان بديل لاستقبال الحالات الطارئة خلال فترة التعامل مع العطل، مع إحالة باقي الحالات للمستشفيات المجاورة.

وأوضح  الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة    في بيان له اليوم، أنه فور تلقيه إخطارا بالواقعة كلف فرق إصلاح الأعطال الخاصة بالشؤون الهندسية بالجامعة والمستشفى الجامعى، لبدء إصلاح العطل فى أسرع وقت وإعادة التيار الكهربائى خلال الساعات القليلة القادمة، مع تعليق الخدمة مؤقتا وتدبير مكان مؤقت للحالات الحرجة حتى لا يتسبب تعليق العمل تعرض اي حالة او مريض لأىء شئء.

وأكد رئيس الجامعة، أن الأمر طارئ ومؤقت، وسيتم حل المشكلة فى غضون ساعات قليلة، حرصا على المواطنين والأطباء والعاملين والمترددين على القسم، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة الإصلاح والعودة للعمل بكامل الطاقة، مشيرا إلى أن ماحدث لم يؤثر على باقى أجزاء المستشفى، حيث تعمل الأقسام الداخلية والعناية المركزة وكافة الخدمات بالمستشفى بكفاءة تامة دون مشاكل ويتم تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لجميع المرضى بسهولة ويسر.

 

 


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