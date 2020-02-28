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ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:00 ص
ثانى الخسوفات بـ2020.. العالم يترقب خسوفًا شبه ظلى للقمر الجمعة المقبل خسوف القمر - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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خلال أيام معدودة تكون الكرة الأرضية على موعد مع ثانى ظواهر الكسوف والخسوف المرتقبة بالعام الحالى 2020، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة 5 يونيو 2020.

 وستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة 5 يونيو 2020، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441 هجريًا، حيث يغطى ظل الأرض 57% تقريبًا من سطح القمر.

ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أوروبا ما عدا معظم الجزء الشمالى منها – قارة أسيا ما عدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية".

وتستغرق جميع مراحل هذا الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 3 ساعات و10 دقائق، ويمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرًا.

 


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