تنافس 27 مرشحاً فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأ المستشار على عبداللطيف والمستشار عماد الدين الديب رئيسا اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ عملية فتح اللجان، بمقر النقابة أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، حيث تم فتح اللجان وعددها 6 لجان في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتواجد بعض أعضاء الجمعية العمومية منذ الصباح الباكر مع بدء التصويت، وسط تواجد أمني كثيف لتأمين الانتخابات.

وقال المهندس عبدالسميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عملية التصويت بدأت في عدد كبير من اللجان، بينما باقي اللجان الانتخابية في طريقها لفتح أبوابها، مؤكدا وصول كل المستشارين المشرفين على الانتخابات، والموظفين المكلفين بتسيير العملية الانتخابية إلى اللجان.

وتواجد في مقر النقابة عدد من المرشحين والذين وقفوا يتابعون تنظيم أعمال الدعاية الانتخابية وعدد من مؤيدي المرشحين حول مقر النقابة، وإجراءات سير العملية الانتخابية مع بدء التصويت.

وانتشرت لافتات الدعاية الانتخابية حول مقر النقابة وامام ديوان عام المحافظة، واعدت النقابة مكان انتظار للناخبين وتوفير وسيلة مواصلات لهم من المراكز المختلفة إلى مقر النقابة.

يدخل المنافسة فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية لمهندسين كفر الشيخ 27 مهندسا من مختلف مدن المحافظة، وذلك للتنافس على سبعة مقاعد شعبة الكهرباء يتم اختيار ثلاثة ترشح لها 6 مهندسين، شعبة الميكانيكا يتم اختيار اثنين ترشح لها 8 مهندسين، شعبة مدنى يتم اختيار واحد ترشح لها 8 مرشحين، شعبة مجمعة يتم اختيار واحد وترشح لها 5 مهندسين واصبحوا 4 بعد اعتذار الدكتورة أمانى شاكر عن خوض الانتخابات.