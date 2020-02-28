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تعليق العمل بقسم الاستقبال بمستشفى بنها الجامعى بسب عطل بماسورة مياه

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:47 م
تعليق العمل بقسم الاستقبال بمستشفى بنها الجامعى بسب عطل بماسورة مياه جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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أعلنت جامعة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، تعليق العمل مؤقتا بقسم استقبال المستشفى الجامعي  بنها بمحافظة القليوبية لعدة ساعات لحدوث عطل مفاجئ في ماسورة مياه أعلى قسم الاستقبال، مما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن القسم وتعليق العمل فيه مع تدبير مكان بديل لاستقبال الحالات الطارئة خلال فترة التعامل مع العطل وإحالة باقي الحالات للمستشفيات المجاورة حتى لا تتعطل المرضى.

 

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، بمحافظة القليوبية، إن العاملين بقسم الاستقبال بمستشفى بنها الجامعى فوجئوا بانفجار في ماسورة مياه فى الدور الأعلى لقسم الاستقبال بمستشفي بنها الجامعى، ونتج عنه تسريب المياه وفصل التيار الكهربائي عن المكان المخصص بوحدة الاستقبال ببنها الجامعى، مما تسبب في توقف خدمات الاستقبال مؤقتا لحين حل المشكلة، ويتم تحويل الحالات المترددة على القسم إلى باقى الأقسام الموجودة بالمستشفى لتسهيل على المرضى وتقديم أوجه الخدمات الطبية اللازمة لهم بسهولة ويسر.

 

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له اليوم، أنه فور تلقيه إخطارا بالواقعة كلف فرق إصلاح الأعطال الخاصة بالشؤون الهندسية بالجامعة والمستشفى الجامعى، لبدء إصلاح العطل فى أسرع وقت وإعادة التيار الكهربائى خلال الساعات القليلة القادمة، مع تعليق الخدمة مؤقتا وتدبير مكان مؤقت للحالات الحرجة حتى لا يتسبب تعليق العمل تعرض اي حالة او مريض لأىء شئء.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن الأمر طارئ ومؤقت، وسيتم حل المشكلة فى غضون ساعات قليلة، حرصا على المواطنين والأطباء والعاملين والمترددين على القسم، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة الإصلاح والعودة للعمل بكامل الطاقة، مشيرا إلى أن ماحدث لم يؤثر على باقى أجزاء المستشفى، حيث تعمل الأقسام الداخلية والعناية المركزة وكافة الخدمات بالمستشفى بكفاءة تامة دون مشاكل ويتم تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لجميع المرضى بسهولة ويسر.

 

فى سياق أخر، أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور ناصر الجيزاوى نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور الجيزاوى، متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى مهام منصبه الجديد.

 


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