تعرف على دور هيئة الدواء المصرية الجديدة × 10 معلومات

انفصلت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة المعنية بتسجيل وتسعير الدواء فى مصر لأول مرة منذ تأسيسها عن الوزارة لتصبح تابعة إلي هيئة الدواء المصرية التي ستتولى ملف الدواء فى مصر أسوة بدول العالم المتقدم.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتي حول دور هيئة الدواء المصرية..

1- هيئة الدواء مشكلة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 18 لسنة 2020.

2- وتُحل هيئة الدواء المصرية محل ادارة الصيدلة بوزارة الصحة والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

3- يحل رئيس مجلس إدارة الهيئة محل وزير الصحة والسكان، وذلك في اختصاصات مزاولة مهنة الصيدلة وما يتعلق بها من تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الدوائية.

4- ينتقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

5- تتبع هيئة الدواء المصرية رئيس مجلس الوزراء مباشرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.

6- تختص هيئة الدواء المصرية بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.

7- تهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.

8- تهتم بوضع السياسات والخطط الهادفة إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها.

9- الهيئة معنية بفحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل .

10- تهتم الهيئة بفحص المستلزمات الطبية والنظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على الصحة العامة والتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.