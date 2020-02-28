تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 22.2%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16.9%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 711.8 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 570.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 569.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%.

وجاء فى المركز السادس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 500.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 443.6 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 316.8 مليون جنيه بنسبة 4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 256.7 مليون جنيه، و 222.7 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.3%، 2.8% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 13008.94 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.73% عند مستوى 1209.27 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.93% مغلقًا عند مستوى 1311.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 5.8% مغلقًا عند مستوى 14756.81 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة انخفاض 3.41% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.