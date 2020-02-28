تشغيل شبكات مياه الشرب بمناطق "الكوثر والمطار والنجدة" بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تشغيل شبكات مياه الشرب بالكامل في مناطق "الكوثر، المطار، النجدة" بمدينة الغردقة، وذلك بعد انتهاء تنفيذها منذ 10 سنوات، دون تشغيلها ودخولها الخدمة، موضحاً أنه يواصل العمل وبذل أقصى جهده بالتنسيق مع الجهات المختلفة للوفاء بتعهداته لأهالي المحافظة والتي على رأسها الحصول على مياه شرب نظيفة والقضاء على مشاكل الصرف الصحى بشكل نهائي.

كان محافظ البحر الأحمر، وجه بالإسراع في حل المشكلات التى يشعر بها المواطن، وأهمها الحصول على مياه شرب صالحة، وكلف الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التي قامت بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وما يعيق تلك المشروعات لتذليل أي عقبات.

بدورها قالت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، أنها تتابع جهود العمل بالشبكات لسرعة انهاءها وتذليل أي عقبات، بالتنسيق نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر مهندس محمد عيسى، ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المهندس عصام أبوالدهب.

من جانبها ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، سكان مناطق الكوثر والمطار والنجدة بالتوجه لمقر الشركة لانهاء إجراءات التعاقد على توصيل المياه بالقطاع التجارى بالشركة حتى تتمكن الشركة من ضخ المياه للمنطقة بشكل منتظم.

وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مطلع فبراير الجاري، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقة الثالثة والسادسة بمدينة القصير وهى منطقة خلف الوحدة الصحراوية والبنك الأهلي والطابية وحتى ميدان الشرطة العسكرية، مؤكداً أنه يولي ملف مياه الشرب اهتماما بالغاً حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار اللواء عمرو حنفي، إلى أن انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بشبكة مياه مدينة القصير، جاءت بعد تكليفه للدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بمتابعة عمليات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن المحافظة.