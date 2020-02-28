اليوم السابع
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ترامب يعقد مؤتمرا اليوم فى ولاية ساوث كارولينا للانتخابات التمهيدية للرئاسة

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:41 م
ترامب يعقد مؤتمرا اليوم فى ولاية ساوث كارولينا للانتخابات التمهيدية للرئاسة ترامب
كتب هيثم سلامة

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يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا في ولاية ساوث كارولينا اليوم الجمعة، حيث من المقرر خوضه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى، التى تؤهل الفائز للانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وقال دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر: "سأكون في ولاية ساوث كارولينا اللية.. الساعة 7 مساء لحضور الحشد الكبير حقا.. أفضل مكان ليكون ترامب رالى.. أراكم لاحقا".

وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى مهاجما رجل الأعمال الأمريكي توم شتاير، واصفا ترشيحه بالمزحة، كما أنه غير كفء تماما، ويثير الضحك بالنسبة للكثيرين.

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وذكر شبكة cbsnews الأمريكية أن ذلك التجمع يأتي وسط مخاوف متزايدة من فيروس كورونا الجديد، حيث أعلن الرئيس هذا الأسبوع أن نائب الرئيس مايك بينس سوف سيشرف على إدارة الوقاية من فيروس كورونا، وكان عقد الرئيس الأمريكي مؤتمرات ضخمة في ولايات أيوا ونيوهامشي ونيفادا قبل فترة وجيزة من كل من تلك الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية للحزب الجمهورى.

يشار إلى أن مرشح الحزب الديمقراطى بيت بوتجيج واصل حملته الانتخابية بولاية ساوث كارولينا، فى إطار الجولة التمهيدية للحزب، والتى تؤهل الفائز للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة فى نوفمبر المقبل.

وكان بوتجيج، والذى لا يتجاوز عمره الـ37 عاما، قد نجح فى تفجير مفاجأة كبيرة فى أولى الجولات التصويتية، حيث فاز بأغلبية الأصوات فى ولاية أيوا، إلا أنه جاء ثانيا بعد منافسه بيرنى ساندرز، فى ولاية نيوهمبشاير، ثم تراجع بعد ذلك فى ولاية نيفادا.

من جانب آخر، يشار إلى أن بيرنى ساندرز المنافس فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى للسباق الرئاسي، تفضيلات الرأي للمشاركين فى انتخابات الديمقراطيين، بولاية نيفادا، ثالث ولاية فى منافسات الحزب بعد آيوا ونيوهامشي، وحظى ساندرز، يسارى التوجه، بتأييد واسع خصوصا بين الشباب المتحمس لآرائه، بما جعله فى صدارة المتنافسين الديمقراطيين فى نيفادا، بينما يختار مؤيدو الحزب مرشحهم الذى يمكنه التصدى للرئيس الأمريكى الجمهورى دونالد ترامب فى انتخابات 3 نوفمبر المقبلة.


فيروس كورونا

ترامب

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

كورونا

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