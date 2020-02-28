اليوم السابع
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خالد صلاح
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تراجع الليرة التركية على خلفية مقتل جنود أتراك فى إدلب السورية

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:35 ص
تراجع الليرة التركية على خلفية مقتل جنود أتراك فى إدلب السورية سوريا
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تراجعت الليرة التركية مع افتتاح أسواق اليوم الجمعة بنسبة 0.2% مقابل الدولار على خلفية مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب بسوريا ليلة أمس، وحديث تركيا عن موجة هجرة للاجئين إلى أوروبا، وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الليرة التركية استقرت عند 6.2195 مقابل الدولار، حيث تراجعت من إقفال 6.2080 يوم أمس الخميس، وبذلك وصلت خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 4%

يذكر أن سعر صرف الليرة التركية تأثر هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12% إلى 11.25%. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

وكشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن "العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا فى صفوف الإرهابيين".

فيما نقلت "رويترز" عن وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الجمعة إن القوات التركية التي تعرضت للقصف يوم 27 فبراير ما كان ينبغي أن تتواجد في المنطقة السورية التي كانت بها وإن أنقرة لم تبلغ موسكو مسبقا بشأن مواقع هذه القوات.

وذكرت الوزارة أن المقاتلات الروسية لم تنفذ ضربات في المنطقة التي كانت بها القوات التركية وأن موسكو فعلت ما في وسعها لضمان وقف إطلاق للنار من جانب الجيش السوري للسماح للقوات بالإجلاء.

وكان رحمى دوغان حاكم إقليم خطاى بجنوب شرق تركيا قال اليوم الجمعة إن 33 جنديا تركيا فى المجمل قُتلوا فى ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة السورية بمنطقة إدلب.

وأضاف أنه لم يعد أى من الجنود المصابين فى الهجوم فى حالة خطيرة.

ومن جانبه، أعلن المرصد السورى، خبر عاجل، مساء الخميس ، حسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية، مقتل 34 جنديًا تركيا خلال الغارات الجوية التى وقعت بين بلدتى البارة وبليون فى ريف إدلب.

وكان دوغان قد اعترف حاكم  فى وقت سابق من اليوم الجمعة إن 29 جنديا تركيا فى المجمل قُتلوا نتيجة هجوم شنته القوات الحكومية السورية بمنطقة إدلب.


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تركيا

الدولار

الليرة التركية

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