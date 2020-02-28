اليوم السابع
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تحطم طائرة نفاثة أثناء استعراضات جوية فى إسبانيا

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:07 ص
تحطم طائرة نفاثة أثناء استعراضات جوية فى إسبانيا تحطم طائرة
أ ش أ

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أعلن متحدث باسم سلاح الجو الاسبانى اليوم تحطم طائرة نفاثة أثناء استعراضات جوية فى مياه الساحل الشرقى لأسبانيا.
وذكرت شبكة (أيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح أن قوات الإنقاذ عثرت على حطام الطائرة المنكوبة بالقرب من مدينة (مرسيه) الساحلية، فيما لم تتوافر أية تقارير تفيد بان قائدها تمكن من القفز منها قبيل الحادث.
ولم تتوافر أية تقارير عن أسباب تحطم الطائرة او عدد الاشخاص الذين كانوا على متنها لحظة وقوع الحادث.


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تحطم طائرة

سلاح الجو الاسبانى

إسبانيا

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