اليوم السابع
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بيلاروسيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لطالب إيرانى

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:19 ص
بيلاروسيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لطالب إيرانى فيروس كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة فى بيلاروسيا، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد، لطالب إيرانى قادم على متن رحلة من العاصمة الأذربيجانية باكو.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنيك، جاء فى بيان المكتب الإعلامى للوزارة: "كشفت الاختبارات التى أجريت بالمركز العلمى للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فى 27 فبراير عن إصابة طالب إيرانى بفيروس كورونا الجديد".

وأشار البيان إلى أنه نظرًا لتفشى الوباء فى كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، قررت وزارة الصحة فى بيلاروس إجراء فحوصات وتشخيصات مخبرية لجميع المواطنين القادمين من هذه البلدان منذ 20 فبراير.

وأوضح البيان "أثناء الفحوصات المخبرية، يوم أمس 28 من فبراير، تم اكتشاف الفيروس لدى أحد مواطنين الإيرانيين، الذى وصل إلى البلاد على متن رحلة جوية من باكو يوم 22 فبراير، وتم وضع المريض وأولئك الذين كانوا على اتصال به، فى الحجر الصحى فى مستشفى مينسك للأمراض المعدية، والشاب حالته مستقرة.

وأكدت وزارة الصحية أنه يتم اتخاذ تدابير صحية فى البلاد تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين فى أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وكانت السلطات الصينية أبلغت، فى 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية عن تفشى الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا المستجد فى مدينة ووهان، الواقعة فى الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وكانت روسيا، أعلنت اليوم الجمعة، وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى أراضيها، كإجراء احترازى بعد انتشار فيروس "كورونا" فى إيران.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن الحكومة الروسية قررت تعليق دخول المواطنين الإيرانيين القادمين إلى أراضيها بأغراض الدراسة والسياحة والعبور والعمل.

ووفقا لقرار صدر عن الحكومة، فإن تطبيق الإجراء سيبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة 28 فبراير 2020، مؤكدة أن هذا ليس الإجراء الاحترازى الأول الذى تتخذه موسكو بعد انتشار فيروس كورونا فى إيران، حيث فرضت قيودا على حركة الرحلات الجوية بين البلدين، وقبل ذلك أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين.

 


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