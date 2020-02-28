بومبيو: أمريكا عرضت مساعدة إيران فى التصدى لفيروس كورونا

رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عرضت مساعدة إيران فى التعامل مع فيروس كورونا حيث قتل التفشى 34 شخصا، كما شكك فى استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وأضاف بومبيو خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن الجمهورية الإسلامية، التى تفرض عليها واشنطن عقوبات مشددة، ليس لديها بنية تحتية قوية للرعاية الصحية.

ونشرت وكالة تسنيم الايرانية مقاطع فيديو لتعقيم الأضرحة في مدينة قم، التي تعد مركز تفشى فيروس كورونا المستجد، وأجرت السلطات عملية تعقيم للشوارع المحيطة بضريح فاطمة المعصومة ، كما تعقيم شوارع بندر عباس بعدما بلغ عدد الوفيات 34 والمصابيين 388 وشفاء 73 حالة بحسب احدث احصائية اعلنتها وزارة الصحة الايرانية.