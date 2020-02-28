بورصات الخليج حمراء بختام تعاملات آخر أسبوع في فبراير بسبب مخاوف "كورونا"

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد، لتحقق خسائر مليارية.

بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 4.47% خاسراً 443.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 9490.14 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد. تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 4.47% خاسراً 443.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 9490.14 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 389.11 مليون سهم بقيمة 1.256 مليار ريال عبر تنفيذ 36.79 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقى 23.5 مليار ريال ليغلق عند مستوى 525.971 مليار ريال، وتراجعت 43 شركة، فيما ارتفعت 3 شركات، ولم يتغير أي سهم.

وتراجع كافة قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 6.53%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 6.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 6.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.03%، فقطاع الصناعة بنسبة 3.77%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.65%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.32%.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى بنسبة 4.73% خاسراً 379 نقطة ليغلق عند مستوى 7628.34 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليسجل أعلى وتيرة هبوط فى 26 أسبوعاً منذ 29 أغسطس عام 2019، وخسر رأس المال السوقى 157 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.43 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 784.6 مليون سهم بقيمة 19.9 مليار ريال، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.8%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 8.3%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2%، ثم قطاع المواد الأساسية 6.2%، فقطاع البنوك 4.7%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.7%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 5.4% خاسراً 147.51 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 2590 نقطة، وخسر رأس المال السوقى نحو 12.56 مليار درهم ليغلق عند مستوى 364.88 مليار درهم.

وتراجع ببورصة دبى قطاع البنوك بنسبة 3.7%، بضغوط هبوط سهم دبى الإسلامي بنسبة 4.8%، الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3%، وقطاع العقارات بنسبة 8.4% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 10%، أرابتك القابضة بنسبة 10.3%، داماك العقارية دبى بنسبة 1.35%.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.49% خاسراً 8.1 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى يغلق عند مستوى 1660.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.22 مليون سهم، بقيمة 4.04 مليون دينار. تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.49% خاسراً 8.1 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى يغلق عند مستوى 1660.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.22 مليون سهم، بقيمة 4.04 مليون دينار.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 4.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.05% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز بنسبة 2.23%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.74%.