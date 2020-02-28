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بسبب "كورونا".. إلغاء المراحل المتبقية من طواف الإمارات للدراجات

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:28 ص
بسبب "كورونا".. إلغاء المراحل المتبقية من طواف الإمارات للدراجات سباق الدراجات
إبراهيم سعيد

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أعلن مجلس أبوظبى الرياضى، مساء الخميس، أنه قرر إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات عقب اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" الجديد من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية.

وأفاد المجلس، أن قراره يأتي حفاظًا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين، والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية أنه سيتم إخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين وإداريين ومنظمين إلى الفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط؛ حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة؛ للتأكد من خلوهم من المرض وضمانًا لسلامة المجتمع.

وصرحت الصحة الإماراتية بأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، بما فيها التقصى وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة؛ لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.


مجلس أبوظبي الرياضي

فيروس كورونا

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وزارة الصحة الإماراتية

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