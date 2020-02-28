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بث مباشر.. عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:33 م
بث مباشر.. عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك جانب من عزاء مبارك

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تابعوا البث المباشر الذي يقدمه اليوم السابع من عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك.

شارك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بعزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي.

كما شارك  فى مراسم العزاء زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا، و أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود الخطيب والإعلامي أحمد موسي، والنائبة لميس جابر، والفنان يحي الفخراني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصفوت النحاس القيادي السابق بحزب الحركة الوطنية.

 


عزاء مبارك

حسني مبارك

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