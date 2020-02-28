اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدًا من 10 صباحًا لـ10 مساءً للإحلال والتجديد

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:49 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدًا من 10 صباحًا لـ10 مساءً للإحلال والتجديد انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة  ، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهي " منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع " لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة  10 صباح يوم السبت الموافق 29 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، وذلك نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
 
ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬
 
وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬
 
وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬
 
 

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