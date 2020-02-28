اليوم.. انقطاع المياه عن مركز أبو حمص والقرى التابعة له بالبحيرة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، عن انقطاع المياه عن مركز أبو حمص وتوابعه، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيجرى توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .



وكشف المهندس خالد حسين، رئيس شركة مياه البحيرة، عن مشروعات المياه المنفذة والجارى تنفيذها داخل محافظة البحيرة، وذلك لمواجهة أزمة نقص المياه بالمحافظة.



وأضاف المهندس خالد حسين، أنه تم توريد وتركيب عداية بولى ايثيلين قطر 315 مم داخل فاروغ قطر 630 مم أسفل ترعة المحمودية بعمق 12م وطول 190 م، وتنفيذ خط قطر 280 مم بولى ايثيلين بطول 4.2 كم، وتنفيذ خط قطر 160 مم بطول 1.6 كم لنقل المياه من خط طرد محطة مياه أبو حمص إلى البر الشرقى من ترعة المحمودية، وذلك لتغذية بعض قرى كفر الدوار بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه، مما أدى إلى تغذية حوالى 15 قرية وتحسين الضغوط فى حوالى 10 قرى.



كما تم توريد وتركيب وحدتى ترشيح سريع بتصرف إجمالى 4 آلاف م3/يوم، للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه ببعض قرى أطراف مركز أبو حمص (مجلس قرية بركة غطاس) بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، وتم إجراء تجارب التشغيل وأخذ عينات المياه المُنتجة بمعرفة الصحة، وأثبتت العينات نجاحها وتم التشغيل، كما تم تنفيذ عداية أسفل السكة الحديد قطر الفاروغ 600 مم صلب، والخط قطر 160 مم (بواسطة الدفع الهيدروليكى نظراً لضعف التربة بهذه المنطقة)، وذلك للقضاء على مشكلة ضعف المياه ببعض قرى مركز جنوب التحرير بتكلفة 500 ألف جنيه تقريباً.