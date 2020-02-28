اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين فى 33 لجنة بالمحافظات

كتبت آية دعبس

تعقد نقابة المهندسين، انتخابات التجديد النصفى لعام 2020، لمجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية، وذلك فى 25 نقابة فرعية بالمحافظات، بواقع 33 لجنة للتصويت بأتحاء الجمهورية، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت العاشرة من صباح اليوم، الجمعة، 28 فبراير 2020، وحتى السابعة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائى كامل.

وطالب المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأى مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، من خلال كتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار إلى أنه يحظر على المرشحين على المراكز النقابية المختلفة، أو من ينيبون عنهم، إجراء أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية، داخل حرم المركز الانتخابى، ولا يسمح بذلك إلا في الأماكن المُخصصة لذلك خارج اللجان، مطالبا رئيس اللجنة الفرعية بمتابعة ذلك، مؤكدا على حظر الدعوة لانتخاب أي مترشح أو التأثير على إرادة أى ناخب، من جانب موظفي النقابة، ومن يثبت عليه فعل ذلك، يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستبعاده فورا، واستبداله بعضو أخر.

وحددت لجنة الانتخابات، مجموعة من الشروط الواجب اتباعها فى العملية الانتخابية، من بينها: السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، وإعداد لافتات بالمقر الانتخابي، مفادها حظر استخدام المحمول في تصويرأوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم، ويعتبر الصوت الانتخابى باطلاً، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي لقانون النقابة، وأن يلتزم المرشحون بعد إلصاق أى المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.