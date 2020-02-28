اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بسوهاج لاختيار 7 أعضاء

سوهاج – عمرو خلف

تشهد اليوم الجمعة نقابة المهندسين بسوهاج انتخابات التجديد النصفى لعدد 7 أعضاء من مجلس الإدارة، وهم المهندس أحمد خالد مقلد والمهندس أبو العزايم فهمى والمهندس أكرم راضى بباوى والمهندس على عبد الساتر على والمهندس على عادل على والمهندس عمر عبد الرزاق المهندس السيد محمود حسن وسوف تبدأ الانتخابات فى العاشرة صباحا وتغلق الصناديق فى السابعة مساء .



وتقدم للانتخابات على شغل 7 مقاعد 26 مهندسا، وذلك لاختيار 5 منهم شعبة المدنى وعدد 13 مهندس كهرباء وذلك لاختيار 2 منهم شعبة الكهرباء، حيث إنه من يحق لهم التصويت هم أعضاء الجمعية العمومية لنقابه المهندسين والتى يصل عددها إلى 10700 مهندس وسوف تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.



جدير بالذكر أنه من من ضمن المرشحين عن مقعد شعبة الكهرباء المهندس عمر عبد الرزاق والمهندس مصطفى محمود السيد والمهندس محمد جمال الدين والمهندسة زينب عمار السيد نصار، ومن ضمن المرشحين على مقعد المدنى المهندس أحمد خالد مقلد والمهندس على عبد الساتر على والمهندس محمد صابر شفيق أبو عمار والمهندس السيد محمود حسن والمهندس عاصم رزق محمد والمهندس محمد جمال الدين والمهندس عادل فوزى خلف والمهندس مؤمن عادل الحمدى والمهندس حمادة أحمد حامد والمهندس ايليا مفيد جاد