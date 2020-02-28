اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بسوهاج لاختيار 7 أعضاء

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:19 ص
اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بسوهاج لاختيار 7 أعضاء انتخابات نقابة المهندسين - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد اليوم الجمعة نقابة المهندسين بسوهاج انتخابات التجديد النصفى لعدد 7 أعضاء من مجلس الإدارة، وهم المهندس أحمد خالد مقلد والمهندس أبو العزايم فهمى والمهندس أكرم راضى بباوى والمهندس على عبد الساتر على والمهندس على عادل على والمهندس عمر عبد الرزاق المهندس السيد محمود حسن وسوف تبدأ الانتخابات فى العاشرة صباحا وتغلق الصناديق فى السابعة مساء .

وتقدم للانتخابات على شغل 7 مقاعد 26 مهندسا، وذلك لاختيار 5 منهم شعبة المدنى وعدد 13 مهندس كهرباء وذلك لاختيار 2 منهم شعبة الكهرباء، حيث إنه من يحق لهم التصويت هم أعضاء الجمعية العمومية لنقابه المهندسين والتى يصل عددها إلى 10700 مهندس وسوف تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

جدير بالذكر أنه من من ضمن المرشحين عن مقعد شعبة الكهرباء المهندس عمر عبد الرزاق والمهندس مصطفى محمود السيد والمهندس محمد جمال الدين والمهندسة زينب عمار السيد نصار، ومن ضمن المرشحين على مقعد المدنى المهندس أحمد خالد مقلد والمهندس على عبد الساتر على والمهندس محمد صابر شفيق أبو عمار والمهندس السيد محمود حسن والمهندس عاصم رزق محمد والمهندس محمد جمال الدين والمهندس عادل فوزى خلف والمهندس مؤمن عادل الحمدى والمهندس حمادة أحمد حامد والمهندس ايليا مفيد جاد


سوهاج

نقابة المهندسين

الكهرباء

المدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نعينع و4 قراء آخرين يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

نعينع و4 قراء آخرين يقرأون بعزاء الرئيس مبارك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

خوفًا من كورونا.. عريس بحرينى يضع شرطًا لمصافحة المدعوين "فيديو"

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

ننشر أسماء المصابين الـ44 فى حادث انقلاب قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

أخبار × 24 ساعة.. إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

الحكم على الصحفى فاروق أرهان بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركى

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة