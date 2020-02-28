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اليوم السابع يحتفل بالزملاء الفائزين بجوائز الصحافة المصرية.. صور

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:36 م
اليوم السابع يحتفل بالزملاء الفائزين بجوائز الصحافة المصرية.. صور
كتب أحمد عرفة

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أقام اليوم السابع، حفل تكريم للزملاء الفائزين في مسابقة الصحافة العربية التي نظمتها نقابة الصحفيين، واحتشد الزملاء في اليوم السابع داخل صالة التحرير، يتقدمهم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، للاحتفال بالزملاء وتقديم التهنئة لهم بالفوز بالجوائز.

وفى وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت "اليوم السابع" 4 جوائز في المسابقة، وذلك بعد اجتماع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية، والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

وحصدت "اليوم السابع"، الجائزة الأولى في التغطية الخارجية، حول موضوع.. "اليوم السابع" فى أرض الخوف باليمن للزميلة إيمان حنا بجريدة اليوم السابع.

وأما في الجائزة الصحافة الفنية، حصل اليوم السابع علي الجائزة الأولي: حول موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي للزميل وائل السمري بجريدة اليوم السابع.

وفي صحافة الفيديو، انفرد "اليوم السابع"، بالجائزتين الأولي والثانية، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع اليوم السابع، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبد النبي ومحمد نبيل بموقع اليوم السابع.

وكرمت نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير جريدة اليوم السابع وعضو لجنة تحكيم جوائز الصحافة المصرية، وعدد من المحكمين، وذلك عقب اعتماد نتيجة المسابقة نهائيا.

وكانت لجان التحكيم لجوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، قد عقدت اجتماعا لها، الأحد الماضى، لإعلان النتيجة النهائية للفائزين، وجاء من بين الحضور الكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير جريدة اليوم السابع.

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