اليوم السابع
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الهجرة تناشد المصريين بالخارج الابتعاد عن أماكن انتشار كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:00 ص
الهجرة تناشد المصريين بالخارج الابتعاد عن أماكن انتشار كورونا فيروس كورونا
كتب محمود راغب

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قالت وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه في إطار تفاقم انتشار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الناتجة عن فيروس كورونا، تهيب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأبنائنا بالخارج اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين؛ حفاظا على سلامتهم، كما تناشد الوزارة جميع المصريين بالخارج بالابتعاد عن تجنب أماكن انتشار الوباء في ظل رصد وصوله لعدد من الدول، ورفع حالة الطواريء عالميا، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى، بجانب التواصل فورا مع الجهات المعنية للراغبين في العودة لمصر، بالتواصل مع سفاراتنا بالخارج.

وكانت وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، قد نشرت على صفحتها الرسمية،  تعليمات وقائية والمتمثلة خاصة بأعراض المرض والتى تتمثل في شكل الحمى والسعال وضيق التنفس، وبشكل خاص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض الرئة المزمنة وداء السكري؛ حيث نشرت الجهات المعنية زيادة احتمالية فرص الإصابة بالفيروس.

 


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